SPÖ-"Comeback": Babler tourt durchs Land

Unter dem Motto "Zurück zur Gerechtigkeit" tourt die SPÖ ab 11. August weiter durchs Land. 32 Bezirke hat Parteichef Andreas Babler in den letzten Wochen bereits besucht, 94 und damit alle sind das Ziel, kündigten die Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und Sandra Breiteneder bei einer Pressekonferenz am Freitag in Abwesenheit Bablers an. Und damit meint man es ernst: "Wir werden den Andi auch nicht ruhen lassen, bis wir alle 94 Bezirke besucht haben", betonte Seltenheim.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST SPÖ-Chef Babler wird bei der 'Comeback-Tour' alle Bezirke besuchen