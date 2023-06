SPÖ-Debakel: Michaela Grubesa als Sprecherin der Wahlkommission zurückgetreten

Michaela Grubesa trat als Vorsitzende der roten Wahlkommission zurück.

Mit steinerner Miene war sie am Montag vor die Presse getreten und hatte das Unglaubliche verkündet: Beim SPÖ-Parteitag war nicht Hans Peter Doskozil, sondern Andreas Babler von den Delegierten zum neuen Parteivorsitzenden gewählt worden. Die Stimmen seien in einer Excel-Tabelle verwechselt worden, sagte Michaela Grubesa. Aber es sei völlig korrekt ausgezählt geworden, betonte sie. Am Dienstag ist Grubesa als Vorsitzende der Wahlkommission zurückgetreten. Viele meinen: einen Tag zu spät.

Dass die Landtagsabgeordnete aus der Steiermark, die erklärtermaßen dem ...