SPÖ: Deutsch geht als Bundesgeschäftsführer

Christian Deutsch zieht sich erwartungsgemäß als Bundesgeschäftsführer der SPÖ zurück. In einer Information an die Funktionäre der Partei erklärte er am Mittwoch, seinen Posten mit dem außerordentlichen Parteitag kommenden Samstag zurückzulegen: "Es war eine spannende und wichtige Aufgabe, die ich mit viel Freude und Sorgfalt wahrgenommen habe", schreibt Deutsch. Trete die SPÖ gemeinsam für ihre Werte ein, sei sie "unschlagbar".

Deutsch zieht aus der Löwelstraße aus