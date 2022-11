Die SPÖ-Chefin schwenkt auf einen härteren Asylkurs ein

"Es gibt keine Asylkrise" war einmal. Die SPÖ will offenbar restriktiver auftreten - so wie Burgenlands LH Doskozil?

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat einen für ihre Verhältnisse wahren Interviewmarathon absolviert. Während sie sich sonst eher rarmacht, sprach sie in der Vorwoche mit zwei Privatsendern und der "Krone" (in dem Fall im Doppel mit Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer). Der Tenor war überall derselbe: Sie sprach sich für einen restriktiveren Kurs in der Asylpolitik aus - das europäische Asylsystem sei gescheitert, es könne nicht sein, dass Österreich mit seinen mehr als 90.000 Asylanträgen alleingelassen werde, irreguläre Migration müsse beendet werden.

...