SPÖ diskutierte neue Partnerschaftsformen

Seit Jahresanfang können sowohl hetero- als auch homosexuelle Paare in Österreich sowohl heiraten als auch eine Eingetragene Partnerschaft eingehen. Für SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim ist es fraglich, ob man zwei fast gleiche Rechtsinstitute nebeneinander braucht. Diskutiert wurde über diese Fragen am Freitag in einer Enquete des SPÖ-Parlamentsklubs.

/APA (Archiv)/HANS PUNZ Jarolim will Eingetragene Partnerschaften besser absichern