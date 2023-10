SPÖ-"Dringliche" zu COFAG im Nationalrat

Die SPÖ will zusätzlich zur Budget-Debatte im Nationalrat am Donnerstag auch das jüngste Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zur COVID-19-Finanzierungsagentur (COFAG) zum Thema machen. In einer "Dringlichen Anfrage" an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) wollen die Sozialdemokraten den von ihnen so titulierten "COFAG-Skandal" aufs Tapet bringen. Der VfGH hatte am Dienstag Teile der rechtlichen Grundlagen zur Auszahlung von Coronahilfen durch die COFAG gekippt.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER SPÖ will von Brunner Antworten zur COFAG