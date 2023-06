SPÖ-Duell um Parteivorsitz und Spitzenkandidatur

Die SPÖ bestimmt am Samstag bei einem außerordentlichen Parteitag, wer künftig ihr Chef ist und sie in die nächste Nationalratswahl führt. Entscheiden können sich die 609 Delegierten im Linzer Design Center zwischen dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler, nachdem Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner in Folge von Platz drei bei einer Mitgliederbefragung ihren Rückzug erklärt hat.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Duell mit offenem Ausgang