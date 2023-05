SPÖ: Eine Partei bekämpft sich selbst

Dieser Tage widmete der ORF dem einstigen SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky, der vor 40 Jahren zurückgetreten war, eine Sondersendung. Ausführlich wurde auf die Kreisky-Ära und das politische Erbe des einst absolut regierenden sozialdemokratischen Kanzlers zurückgeblickt. Inmitten der Politnostalgie drängt sich die Frage auf, wie in 40 Jahren eine Fernsehsendung aussehen würde, die sich mit der eben zu Ende gegangenen SPÖ-Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz beschäftigt. Am besten dürfte wohl eine Politseifenoper zwischen Drama und Intrigen, zwischen Machiavelli und Rosamunde Pilcher die Wirren in ...