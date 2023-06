SPÖ: Erstes Präsidium mit neuem Parteichef Babler

Andreas Babler ist am Mittwoch zu seinem ersten Präsidium als SPÖ-Chef gekommen. Er wolle eine "Einschätzung und Analyse der Lage" abgeben, sagte er vor Journalisten. Personelle Entscheidungen dürften keine fallen, dafür wird aber Bablers Wunsch nach einem Vorziehen des ordentlichen Parteitages auf Herbst Thema sein. Am Vormittag war der SPÖ-Chef an seiner neuen Wirkungsstätte in der Löwelstraße vorstellig geworden.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Erstmals im roten Heim