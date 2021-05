SPÖ fordert Kurz-Rücktritt - im Fall einer Anklage

Die FPÖ fordert angesichts der staatsanwaltlichen Ermittlungen den sofortigen Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). So weit gehen die anderen Oppositionsparteien noch nicht, im Fall einer Anklage wäre aber auch für SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner die "rote Linie" überschritten. Für die NEOS hat Kurz aus der Regierung ein "zwielichtiges Kabinett" gemacht, das dem Land und dem Vertrauen in die Politik schade. Die Grünen formulierten "vollstes Vertrauen in die Justiz".

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Für Rendi-Wagner wäre bei Anklage "rote Linie" für Kurz überschritten