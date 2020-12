SPÖ fordert Leistungsharmonisierung der Krankenkassen

Nach der von der türkis-blauen Bundesregierung beschlossenen Sozialversicherungsreform macht die SPÖ Druck für eine Leistungsharmonisierung zwischen den Krankenkassen. "Für die Versicherten ist es wichtig, dass es in der österreichischen Krankenversicherung gleiche Leistungen gibt, egal, in welchem Beruf oder wo sie arbeiten und wie viel sie einzahlen", so der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, am Montag.

SN/APA/Archiv/HERBERT PFARRHOFER Huss übt Kritik an der Reform