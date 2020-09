SPÖ fordert mehr Corona-Tests und Nachhilfe an Schulen

Nach ihrer Kritik am Elternbrief von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat die SPÖ am Freitag Forderungen zum Schulstart formuliert. Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid verlangte von der Regierung, die Eltern zu entlasten. Dafür sorgen sollen mehr Nachhilfe an Schulen und Corona-Gurgeltests. Der Arbeitsrechtler Martin Gruber-Risak erläuterte die Rechtsansprüche der Eltern im Krankheitsfall.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Es geht wieder los