SPÖ fordert volle Gleichstellung der LGBTIQ-Community

Die SPÖ fordert anlässlich des am Samstag gestarteten Regenbogenmonats eine volle Gleichstellung der LGBTIQ-Community - also der homo-, bi-, trans- und intersexuellen Personen. Zentrale Forderungen betreffen etwa den Diskriminierungsschutz, Hasskriminalität (Hate Crime) und die "Ehe für Alle", wie am Montag auf einer Pressekonferenz in Wien zu erfahren war.

SN/APA (AFP)/DOMINIQUE FAGET Der Juni ist der Regenbogenmonat