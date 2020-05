SPÖ fordert weniger Corona-Einschränkungen für Schüler

Die SPÖ hat am Mittwoch die Regierung dazu aufgefordert, die wegen der Corona-Pandemie geltenden Einschränkungen für Kinder zu überdenken. Bisher seien laut Analysen der AGES keine Coronavirus-Cluster in Schulen nachgewiesen worden. Es müsse nun wissenschaftlich überprüft werden, welche Regeln tatsächlich notwendig sind, so Landeshauptmann Peter Kaiser in einer Online-Pressekonferenz.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Corona-Schutzmaßnahmen schränken das Leben der Kinder massiv ein