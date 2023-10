SPÖ und FPÖ führen Gespräche über neuen U-Ausschuss

Nicht nur die ÖVP hat einen Antrag für einen U-Ausschuss in petto, auch die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ arbeiten aktuell an einem Verlangen. Wie der freiheitliche Abgeordnete Christian Hafenecker gegenüber dem "Kurier" erklärte, sei man "bald soweit". Noch nicht ganz so spruchreif ist die Sache für SPÖ-Mandatar Jan Krainer, der aber gegenüber der APA bestätigte, dass man "sehr konzentriert" und "intensiv" daran arbeite.

