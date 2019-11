SPÖ: Gerüchte über Rendi-Wagner-Abgang verdichten sich

Für Pamela Rendi-Wagner dürfte es immer enger werden. Am Donnerstagabend wurden Gerüchte laut, dass die SPÖ-Vorsitzende bereits am Freitag ihr Amt los sein könnte. Präsidiumsmitglieder schlossen auf APA-Anfrage ein entsprechendes Szenario nicht aus. Rendi-Wagner will aber offenbar von sich aus nicht gehen. Entsprechend äußerte sie sich am Donnerstag gegenüber Medienvertretern.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Schon am Freitag könnte die SPÖ-Chefin ihr Amt los sein