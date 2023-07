Die SPÖ wird in den nächsten Tagen wieder die Marke von 150.000 Mitgliedern knacken. Damit sind seit dem Beginn der Mitgliederbefragung im März, als man 137.000 Mitglieder zählte, rund 14.000 Personen der Partei beigetreten, hieß es in einer Aussendung. Knapp 12.000 davon sind erstmals Mitglieder geworden, knapp 2.000 wieder eingetreten. Ausgetreten sind in diesem Zeitraum rund 1.000 Personen.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Grund zur Freude für SPÖ-Chef Andreas Babler