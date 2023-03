SPÖ Kärnten begann Sondierungsgespräche nach der Wahl

Die Kärntner SPÖ hat am Mittwoch den Reigen der Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien zur Bildung einer Regierung begonnen. Den Auftakt machte die FPÖ, die bei der Landtagswahl zweitstärkste Fraktion blieb. Eine Koalition mit den Freiheitlichen gilt allerdings nicht als erste Wahl, haben die Sozialdemokraten unter Landeshauptmann Peter Kaiser doch zuletzt mit der ÖVP regiert. Diese ist erst am Donnerstag an der Reihe.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Peter Kaiser sucht einen Koalitionspartner