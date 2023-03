SPÖ Kärnten startet Sondierungsgespräche

Die Kärntner SPÖ beginnt am Mittwoch den Reigen der Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien zur Bildung einer Regierung. Der - trotz starker Verluste - Sieger der Landtagswahl hat zuerst die Freiheitlichen eingeladen, die zweitstärkste Partei wurden. Erst am Nachmittag kommt die FPÖ zu einer Vorstandssitzung zusammen. Mit ihrem bisherigen Koalitionspartner, der ÖVP, sondiert die Landeshauptmann-Partei erst am Donnerstag.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Peter Kaiser sucht einen Koalitionspartner