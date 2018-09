SPÖ-Kandidatensuche für EU-Wahl läuft nur zögerlich an

Die Erstellung für die SPÖ-Kandidaten-Listen für die EU-Wahl im Mai 2019 läuft nur zögerlich an. Die Bundespartei will die Liste samt dem geplanten Spitzenkandidaten Christian Kern ja bei dem auf November verschobenen Parteitag fixieren. Recht zugeknöpft gaben sich am Donnerstag die Länder, was die Entsendung von möglichen Kandidaten aus den Landesparteien auf die Liste betrifft.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Christian Kern wird Spitzenkandidat