SPÖ-Klausur: Fünf Themen und ein Problem

Die SPÖ trifft sich dieser Tage zur Klausur. Besprechen wollen die Roten die fünf wichtigsten sozialdemokratischen Themen, besprechen müssen sie das Treiben von Hans Peter Doskozil.

Es ist bekanntlich die Zeit der Bräuche und der Traditionen. Und so beginnt auch für die SPÖ das neue Jahr traditionell mit einer Parteiklausur, die am 4. und 5. Jänner in Klagenfurt stattfindet. Doch auf ein Ritual würde SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wohl lieber verzichten: den Zank mit dem burgenländischen SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil.

Ein Blick in das Archiv zeigt, dass 2023 für die SPÖ nämlich genauso beginnt wie das vorige Jahr. Auch 2022 wurden Anfang Jänner bei einer ...