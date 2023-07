SPÖ-Klubchef Kucher über Kritik an Babler verärgert

Nach der Kritik an SPÖ-Chef Andreas Babler durch den burgenländischen Mandatar und Ex-Bundesratspräsident Günter Kovacs ist man in der Sozialdemokratie um Beruhigung bemüht. Klubobmann Philip Kucher zeigte sich am Montag im Ö1-"Morgenjournal" über die Wortmeldung unglücklich und versprach, dass man sich im Zuge der versprochenen Sommertour um bestehende Verwundungen und Klärungsbedarf kümmern werde.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Kucher will parteiinternen Frieden