SPÖ-Kritik: AMS-Budget pro Arbeitslosem sinkt

Die SPÖ ärgert sich wieder einmal über die Arbeitsmarkt-Politik der Regierung, in dem Fall über die sinkenden AMS-Mittel. Denn die seien auch pro Kopf für 2019 niedriger angesetzt als heuer, beklagt Sozialsprecher Beppo Muchitsch in einer parlamentarischen Anfrage an das Sozialministerium.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER SPÖ sieht sinkendes AMS-Budget pro Arbeitslosem