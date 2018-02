SPÖ kritisiert "Strafpädagogik" beim Schulschwänzen

Kritik an der geplanten Neuregelung der Maßnahmen gegen das Schulschwänzen kommt von der ehemaligen Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ). "Das Vorhaben, einige Tage Schulschwänzen umgehend mit hunderten Euro zu bestrafen, ist eine einfallslose Strafpädagogik", so Hammerschmid in einer Aussendung.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Keine Unterstützung von Ex-Ministerin Hammerschmid