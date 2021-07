SPÖ-Leichtfried warnt vor "Orbánisierung" des ORF

SPÖ-Mediensprecher Jörg Leichtfried warnt angesichts der bürgerlichen Mehrheit im Stiftungsrat vor einem ORF unter türkiser Kontrolle. "Ich habe die Sorge, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) den künftigen ORF-Generaldirektor im Alleingang bestimmen will", sagte er zur APA. Trete seine Befürchtung ein, wäre das "ein gefährlicher Schritt in Richtung Orbánisierung". Über eine Änderung der Stiftungsratstruktur "könnte man diskutieren", so Leichtfried.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR SPÖ-Mediensprecher Jörg Leichtfried