SPÖ Linz für 32-Stunden-Woche und gegen Tempo 100

Die Linzer SPÖ hat sich in ihrer Mitgliederbefragung, bei der auch Themen von Bundesparteichef Andreas Babler angeführt waren, mehrheitlich für eine 32-Stunden-Woche (52 Prozent dafür) und gegen Tempo 100 auf Autobahnen (57 Prozent dagegen) ausgesprochen. Zudem wurde nach 2020 erneut in einer Urabstimmung der Vorsitzende gewählt. Wieder trat nur Bürgermeister Klaus Luger an, er wurde mit 79 Prozent (2020: 88,7 Prozent) bestätigt, so das am Donnerstag präsentierte Ergebnis.

BILD: SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/ANTONIO BAYER Klaus Luger stellte sich erneut SPÖ-Urabstimmung