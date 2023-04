SPÖ-Maiaufmarsch heuer auch im Zeichen der Vorsitz-Debatte

Auch der Aufmarsch der SPÖ am 1. Mai in Wien steht heuer im Zeichen der Debatte um den Parteivorsitz. Das Motto der Kundgebung lautet "Stark. Stärker. Zusammen". Es gelte, Geschlossenheit für eine geeinte Sozialdemokratie zu zeigen, betont man in der Wiener SPÖ. Am traditionellen Ablauf ändert sich nichts. Ab den frühen Morgenstunden ziehen die Delegationen aus den Bezirken im Sternmarsch zum Rathausplatz. Am Vormittag steht dort die Abschlusskundgebung auf dem Programm.

BILD: SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Die Abschlusskundgebung findet traditionell am Rathausplatz statt