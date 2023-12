SPÖ fordert Maßnahmen gegen Personalmangel im Sozialbereich

Die SPÖ hat am Sonntag Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) aufgefordert, wegen des massiven Personalmangels im Bereich Sozialarbeit die Ausbildungsplätze an den Fachhochschulen (FH) aufzustocken. "Damit Sozialarbeiter:innen und -pädagog:innen endlich wieder die wichtige Präventionsarbeit leisten können und nicht nur akute Brände löschen müssen, braucht es mehr Personal - und dieses fällt halt nicht vom Himmel, sondern muss ausgebildet werden", so Oxonitsch per Aussendung.

