SPÖ mit Doppelspitze? Die Parteirevolte, die keine war

Landeshauptmann Peter Kaiser stellt klar: Er wolle keinen Putsch gegen Parteichefin Rendi-Wagner, sondern ein "Team der besten Köpfe".

Die Frage, ob Pamela Rendi-Wagner die richtige Person an der SPÖ-Spitze ist, ist ungeklärt. Doch klar ist, dass die SPÖ am Mittwoch unversehens in eine Debatte um ihre Vorsitzende stolperte. "Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser wünscht sich Doppelspitze bei der SPÖ", konnte man einer um 9.48 Uhr einlaufenden Agenturmeldung entnehmen. Um 10.13 Uhr erfuhr man: "Kärntens Landeshauptmann Kaiser für Doppelspitze mit Doskozil", und weiter: "Die Debatte um die Führung der Bundes-SPÖ nimmt weiter an Fahrt auf: Kärntens LH Peter Kaiser (SPÖ) ...