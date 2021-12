SPÖ-Neujahrsklausur in Krems am 4. Jänner

Die SPÖ startet am 4. Jänner in Krems (Niederösterreich) mit einer Neujahrsklausur des Bundesparteipräsidiums ins Jahr 2022. Teilnehmen werden auch alle Landesparteivorsitzenden, gab die Partei im Vorfeld bekannt. Das Klausur-Motto lautet "Österreich wieder voranbringen". Beraten werden sollen dabei die aktuelle Corona-Situation und ihre sozialen und wirtschaftlichen Folgen, außerdem will die SPÖ Schwerpunktthemen für die kommenden Wochen und Monate festlegen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA SPÖ-Chefin Rendi-Wagner und Bundesgeschäftsführer Deutsch (links)