SPÖ Niederösterreich wählt bei Landesparteitag neuen Chef

Die SPÖ NÖ wählt am Samstag bei einem außerordentlichen Landesparteitag in St. Pölten ihren neuen Vorsitzenden. Sven Hergovich stellt sich zum ersten Mal dem Votum der Sozialdemokraten. 337 Delegierte fanden sich bei der Veranstaltung mit dem Motto "Neustart für unser Niederösterreich" in der Glanzstoff-Konerei ein. Hergovich traf gemeinsam mit dem neuen SPÖ-Bundeschef Andreas Babler ein, der ebenfalls eine Rede halten wird. Die beiden wurden mit Standing Ovations begrüßt.

Nachdem zum Start des Landesparteitages am Freitag in einem nicht-öffentlichen Teil über Inhalte diskutiert worden war, stand am Samstag die Wahl des neuen Landesvorsitzenden auf dem Programm. Zu den Ehrengästen zählten u.a. der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler, die beiden neuen Bundesgeschäftsführer Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim, SPÖ-Frauenvorsitzende und Neo-Klubobmann-Stellvertreterin Eva-Maria Holzleitner, AKNÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Landesvorsitzender Markus Wieser sowie EU-Abgeordneter Günther Sidl, der auch als Landesgeschäftsführer fungiert.

Stadler rief als "Hausherr" in seiner Begrüßung zur Geschlossenheit in der Partei auf. Es gelte, auf die "Unfähigkeit der Bundesregierung" aufmerksam zu machen und Gegenkonzepte aufzuzeigen. Rückblickend auf Gespräche mit der ÖVP über ein Arbeitsübereinkommen nach der Landtagswahl meinte der St. Pöltner Stadtchef: "Es war für mich relativ bald klar, dass die nicht mit uns verhandeln wollen", das Scheitern der Gespräche sei nicht an den von Hergovich öffentlich gestellten "5+1" Bedingungen gelegen. Eine Zusammenarbeit mit der FPÖ "war geplant, das war vorbereitet", meinte der ehemalige Landesparteivorsitzende. Es gelte, eine Koalition "mit Kickl & Co" auf Bundesebene zu verhindern.

Hergovich hat nach dem Desaster bei der Landtagswahl Franz Schnabl an der Spitze der SPÖ Niederösterreich abgelöst. Der 64-Jährige blickte auf seine Zeit als Landesparteivorsitzender zurück und übte Kritik an der ÖVP, der er "Machtversessenheit und Zukunftsvergessenheit" vorwarf. Die FPÖ lehne nun Forderungen ab, die vor dem schwarz-blauen Pakt noch unterstützt worden seien. Lobende Worte gab es für Babler und Hergovich. Seinem designierten Nachfolger wünschte der ehemalige Landesvize "alle unsere Unterstützung und viel Kraft".

Hergovich wurde am Tag nach dem historisch schlechtesten Ergebnis bei der Landtagswahl vom 29. Jänner von Präsidium und Vorstand einstimmig zum Nachfolger von Schnabl designiert. Der 34-jährige Neo-St. Pöltner ist in der Proporz-Landesregierung als Landesrat für kommunale Verwaltung und Baurecht zuständig.

Genau drei Wochen nach dem Auszählungsdebakel beim SPÖ-Sonderparteitag in Linz wird Babler in seinem Heimatbundesland Niederösterreich ans Rednerpult treten. Hergovich galt zwar als Unterstützer von Hans Peter Doskozil, appellierte aber nach dem Feststehen von Babler als Parteichef an die Geschlossenheit.

Mit Schnabl als Spitzenkandidat hatte die SPÖ am 29. Jänner lediglich 20,65 Prozent verbucht (minus 3,27 Prozentpunkte). Damit wurde das schlechteste Ergebnis aller Zeiten (zuvor 21,57 Prozent im Jahr 2013) eingefahren. Zudem belegten die Sozialdemokraten erstmals Platz drei hinter der FPÖ.

Schnabl, der nun als "einfacher" Abgeordneter im Landtag sitzt, hatte im Juni 2017 bei seiner ersten Wahl zum Landesparteivorsitzenden 98,8 Prozent erreicht. Im September 2018 waren es 86, im Oktober 2022 schließlich 89 Prozent.