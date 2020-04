SPÖ ortet Regierungsstreit in Bezug auf Corona-Gesetze

Die SPÖ hat die Regierung am Samstag für ihr derzeitiges Verhalten in Bezug auf die Corona-Gesetze gerügt. Nach der Aufforderung von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), er solle etwaige Unrechtmäßigkeiten rasch klären, orten die Sozialdemokraten einen Regierungsstreit "auf offener Bühne". Machtspielchen seien jetzt aber fehl am Platz.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Streitigkeiten für Deutsch "völlig fehl am Platz"