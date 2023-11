SPÖ auf Partnersuche: Wer will mich?

Nach dem Parteitag ist vor der Regierungsbildung. Die möglichen Koalitionspartner der SPÖ im SN-Check.

Will er seinen Kanzlertraum verwirklichen, wird Andreas Babler Koalitionspartner brauchen. Das wird gar nicht so einfach.

Arbeitszeitverkürzung, Vermögenssteuern, "leistbares Leben" in die Verfassung, Jobgarantie für ältere Arbeitslose: Wofür die SPÖ in inhaltlicher Hinsicht steht, ist seit ihrem Parteitag am Wochenende hinlänglich geklärt. Offen ist, mit welchem potenziellen Koalitionspartner nach der nächsten Nationalratswahl derlei Forderungen durchgesetzt werden ...