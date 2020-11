SPÖ-Pensionisten warnen vor "Wegsperren" der Großeltern

Die SPÖ-Pensionisten kritisieren die überarbeitete Verordnung zu den Ausgangsregeln von Gesundheitsminister Rudolf Anschober scharf. Diese sei "nicht durchdacht und nicht nachvollziehbar", so der Präsident des Pensionistenverbandes, Peter Kostelka, am Donnerstag. Denn diese würde ein "defacto Besuchsverbot von Großeltern/Enkelkindern" bedeuten. "Oma und Opa dürfen nicht weggesperrt werden!" Er betonte aber, dass der gesundheitliche Schutz an vorderster Stelle steht.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Kostelka bezeichnete die Regelung als Pfusch