SPÖ-Präsidium gibt Startschuss für Selbstfindung

Die SPÖ will sich nach dem bei der Nationalratswahl erlittenen Debakel inhaltlich und strukturell neu aufstellen. Der Startschuss zur Erneuerung soll bei einer Präsidiumssitzung am Freitag erfolgen. Dabei will die Partei über alles tabulos diskutieren - außer über ihre Chefin Pamela Rendi-Wagner, die nicht zur Debatte stehe, wie Tirols Parteichef Georg Dornauer im Vorfeld versicherte.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Rendi-Wagner soll als Vorsitzende nicht zur Debatte stehen