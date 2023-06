SPÖ - Sanierungsreifste Partei Österreichs

Die SPÖ hat sich nun monatelang mit sich selbst beschäftigt. Zeit, dass sich das ändert. Denn für eine Arbeiterpartei gäbe es genug zu tun.

Manche politische Befunde altern nicht: So bezeichnete der frühere Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl Wahlkämpfe im Jahr 2005 als "Zeit fokussierter Unintelligenz". Wer konnte ahnen, dass der markige Spruch des roten Parteigranden knapp zwei Jahrzehnte später exakt die aktuellen Verwerfungen und Wirren in seiner eigenen Partei, also den innerparteilichen Wahlkampf der SPÖ, beschreiben würde?

Denn der seit Monaten tobende Führungsstreit um die SPÖ-Spitze hat der Partei bisher maximal geschadet. Die Gräben zwischen dem Hans-Peter-Doskozil- und dem Andreas-Babler-Lager scheinen so ...