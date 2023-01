SPÖ-Schnabl will Landeshauptmann in NÖ werden

Rund zweieinhalb Wochen vor der niederösterreichischen Landtagswahl am 29. Jänner hat SPÖ-Spitzenkandidat LHStv. Franz Schnabl am Mittwoch den Landeshauptmann-Anspruch gestellt. Es sei "hoch an der Zeit für eine Veränderung", sagte der Landesparteivorsitzende, der sich mit einer bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eingebrachten Sachverhaltsdarstellung konfrontiert sieht. Das Sujet "der rote hanni" bezeichnete er als "Satire".

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR "Persönliche Erklärung" offenbarte Ambitionen