SPÖ sieht Kurz "im Korruptionssumpf"

Die SPÖ sieht Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) "im Korruptionssumpf". In einer Dringlichen Anfrage an den Regierungschef wirft die SPÖ Kurz vor, dass der von ihm propagierte "neue Stil" "in Wirklichkeit der Gestank eines Sumpfes aus Korruption, Postenschacher, Überheblichkeit, Anstandslosigkeit und Sexismus" sei. Der Chatverlauf rund um ÖBAG-Chef Thomas Schmid zeige, dass das türkise Kartenhaus in sich zusammenfalle, sagte der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried.

SPÖ stellt im Bundesrat Dringliche Anfrage an den Bundeskanzler