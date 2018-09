SPÖ sieht Migration "realistisch" - "Integration vor Zuzug"

Moderat im Ton, aber durchaus bestimmt in der Sache. So präsentiert sich das neue Integrations-, Migrations- und Asylkonzept der SPÖ, das heute in den Gremien beschlossen wurde und die internen Diskussionen in diesen Bereichen dauerhaft beenden soll. Die Stoßrichtung des Papiers geht in Richtung des Prinzips "Integration vor Zuzug".

SN/APA/HERBERT NEUBAUER SPÖ-Ausländerpapier wurde ohne Gegenstimmen angenommen