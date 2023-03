SPÖ-Sondierung mit Kärntner ÖVP begann freundschaftlich

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am Donnerstag den Reigen der Sondierungsgespräche nach der Landtagswahl fortgesetzt. Nach der FPÖ am Vortag war diesmal der bisherige Koalitionspartner ÖVP an der Reihe. Obwohl die ÖVP parallel mit den anderen Fraktionen sprechen will, begann das Treffen im SPÖ-Landtagsklub freundschaftlich. Beide Seiten hatten bereits vor der Wahl die gute Zusammenarbeit in der Regierung betont.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR SPÖ und ÖVP könnten in Kärnten weiter regieren