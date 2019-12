SPÖ startet Initiative für nationalen Bildungskonvent

Die SPÖ startet eine Initiative zum Thema Bildung. Die Sozialdemokraten wünschen sich einen nationalen, parteiübergreifenden Konvent, der eine Verbesserung in der Bildungspolitik herbeiführen soll. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid schrieben aus diesem Anlass einen Brief, der am Freitag an alle Klubobleute der Parlamentsparteien geschickt wurde.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Rendi-Wagner schrieb anderen Parlamentsparteien einen Brief