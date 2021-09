SPÖ startet neue Kampagne

Die SPÖ startet den politischen Herbst mit einer neuen Plakatkampagne. Die Schwerpunkt-Themen, die von Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Montag in einer Pressekonferenz vorgestellt wurden, sind Arbeit, Pflege und Gesundheit. In der Corona-Politik warf er der Regierung Versagen vor, speziell im Schulbereich.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Der Slogan bleibt