SPÖ startet Petition gegen Teuerung

Die SPÖ drängt weiter auf Anti-Teuerungsmaßnahmen in ihrem Sinne. Dazu wurde am Freitag im Vorstand ein Forderungspaket beschlossen, das schon bekannte Wünsche wie eine befristete Streichung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Energie und Sprit enthält. Zudem wird am Montag eine Online-Petition für eine sofortige Teuerungsbremse gestartet.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Rendi-Wagner will Teuerung rasch bekämpfen