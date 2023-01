SPÖ tagt ohne Doskozil und Egger

Die SPÖ-Präsidiumsklausur und die "Geschichten" aus dem Burgenland.

Hans Peter Doskozil ist nicht der einzige ominöse Abwesende bei der zweitägigen Neujahrs-Präsidiums-Klausur der SPÖ in Klagenfurt. Auch der Salzburger SPÖ-Landeschef David Egger fehlt, was für Spekulationen sorgte. SPÖ-Landesgeschäftsführer Gerald Forcher erklärte aber auf SN-Anfrage: "Egger hat der Bundesgeschäftsführung und der Bundesparteivorsitzenden bereits Ende November, als die Einladung zur Präsidiumsarbeitstagung gekommen ist, unmittelbar mitgeteilt, dass ein Familienurlaub schon seit längerer Zeit vereinbart ist."

Ebenfalls Ende November hatte Egger in den SN vor dem Hintergrund der latenten Führungsdebatte in der Partei heikle, massive Sympathien für den Kurs Doskozils bekundet. In der Salzburger SPÖ wehrt man sich gegen überzogene Interpretationen der Abwesenheit Eggers. Forcher merkt aber auch an: "Egger ist ja nicht er einzige, da gibt es quer durch die Partei Entscheidungsträger, die Geschichten, die im Burgenland passieren, gut finden."

Doskozil war bei der Klausur nicht erwartet worden, da er sich schon im April 2021 mit der inhaltlichen Begründung, dass bei einer Reihe von thematischen Fragen Diskrepanzen da seien, aus dem Präsidium verabschiedet hatte. Im Vorfeld der Klausur hat der oberösterreichische SPÖ-Landeschef Michael Lindner es nun als "notwendig" bezeichnet, dass Doskozil in die SPÖ-Bundesgremien zurückkehrt.

Im Büro Doskozils, der als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz in der Schweiz weilt, erklärte man den SN, sich zu Fragen rund um die Präsidiumsklausur nicht zu äußern, da Doskozil nicht in die Rolle geraten wolle, medial als der dazustehen, der stets querschieße.

Bei der am Mittwoch in Kärnten angelaufenen Klausur setzt die SPÖ neben den Themen Teuerung, Bildung, Energiewende, Gesundheit und Pflege auch einen Schwerpunkt auf Migrationsfragen.