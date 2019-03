SPÖ und JETZT fordern Abberufung von OeNB-Vizepräsidentin

Die von der "Wiener Zeitung" aufgedeckte Parteispendenaffäre rund um die Vizepräsidentin der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Barbara Kolm, muss nach Ansicht von SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer Konsequenzen haben. Er fordert ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf, sie umgehend wieder abzuberufen. Unterstützung zu diesen Plänen kommt auch von JETZT.

Kolm sei "Leiterin des obskuren, FPÖ-nahen Hayek-Instituts", so Krainer, und weiter: "Die Vizepräsidentin der Oesterreichischen Nationalbank finanziert die Kräfte, die Europa spalten und zerstören wollen." "Es wäre extrem fahrlässig von der Regierung, hier nicht sofort zu reagieren", so Krainer.

"Das wichtigste Asset der Nationalbank ist ihr guter Ruf und ihre Unabhängigkeit. Beides wurde durch die Personalpolitik von Kurz und Strache schon arg strapaziert. Binnen kurzer Zeit eskalieren diese Fehlentscheidungen zu einem echten Skandal", so Krainer.

Die Spenden in fünf Tranchen summieren sich auf 88.000 Euro und gingen an die konservative Allianz Acre im Europäischen Parlament. Wichtigste Mitglieder sind die polnische PiS, die gegen den Rechtsstaat kämpfen, und die britischen Konservativen, die den Brexit verschuldeten.

Krainer: "Der Vorgang wirkt auf mich so, dass die Gesamtsumme von 88.000 Euro aufgeteilt wurde auf Strohmänner und -frauen, um die wahre Herkunft des Geldes zu verschleiern. Es ist untragbar, dass die Vizepräsidentin der OeNB in solche dubiose Geldflüsse involviert zu sein scheint."

Unterstützung erhielt Krainer am Freitagabend von Bruno Rossmann, Klubobmann von JETZT: "Die Spendenaffäre rund um die Nationalbank-Vizepräsidentin Barbara Kolm beschädigt nicht nur das Ansehen der Nationalbank. Es ergibt sich auch das Bild, dass man sich in Österreich mit Spenden an die Richtigen lukrative Posten kaufen kann."

"Immerhin zog die neoliberale Ideologin der FPÖ, Barbara Kolm, aus deren Netzwerk gespendet wurde, unter Türkis-Blau nicht nur in den Uni-Rat der Wirtschaftsuniversität Wien ein. Sie übernahm auch Aufsichtsratsmandate in der ÖBB Holding AG und der ÖBB Infrastruktur AG, die gut dotiert sind", hielt Rossmann fest.

Politisch brisant an dem Skandal sei zudem, dass die Spenden aus dem beruflichen Umfeld von Barbara Kolm ausgerechnet an die Alliance for Conservatives and Reformists in Europe (ACRE) gingen. Die wichtigsten Vertreter dieser Gruppierung sind Abgeordnete der polnischen PiS und der britischen Konservativen.

Quelle: APA