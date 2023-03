SPÖ verfehlt ihr Wahlziel in Kärnten deutlich

Die SPÖ dürfte laut ersten Trends bei der Landtagswahl in Kärnten vom Sonntag einen Verlust eingefahren haben, bleibt aber klar auf Platz Eins. Laut der ersten Hochrechnung kommt die SPÖ auf 38,6 Prozent. Platz Zwei behält demnach die FPÖ (24 Prozent). Die ÖVP legt unerwartet zu und kommt auf 18,7 Prozent. Das Team Kärnten legt stark zu, verfehlt mit 9,6 Prozent aber das 10-Prozent-Ziel. Um den Einzug in den Landtag zittern müssen auch die Grünen (4,1 Prozent) und die Neos (2,2).

Die SPÖ verfehlt laut dieser "Trendrechnung" (16.10 Uhr; Auszählungsgrad 10,6 Prozent) ihr sehr gutes Ergebnis vom vorangegangenen Urnengang 2018 (47,94 Prozent) deutlich. Die FPÖ legt gegenüber den 22,96 Prozent von 2018 nur wenig zu, die ÖVP gewinnt entgegen der Erwartungen gegenüber den damaligen 15,45 Prozent dazu. Das Team Kärnten (KÖFER) kann seinen Stimmenanteil demnach von 2018 (5,67 Prozent) in etwa verdoppeln.

Noch offen ist der Einzug für NEOS und Grüne. Die Pinken waren auch 2018 bei ihrem ersten Antritt mit 2,14 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, die Grünen flogen damals mit 3,12 Prozent aus dem Landtag.

SORA nennt seine Berechnungen kurz nach Wahlschluss nicht "Hochrechnung", sondern "Trendrechnung". Grund dafür ist, dass vorerst erst wenige Auszählungsergebnisse vorliegen und die Schwankungsbreite noch groß ist. Sobald die Schwankungsbreite sinkt, wird SORA/ORF diese als "Hochrechnung" bezeichnen. Das vorläufige Endergebnis wird voraussichtlich erst am späteren Abend eintreffen, unter Umständen erst am Montag. Die Auszählung könnte lange dauern, denn es werden - erstmals bei einer Landtagswahl in Kärnten - am Sonntag bereits die gesamte Briefwahl und alle Wahlkarten ausgezählt.

Ähnlich sah die für PULS24/ATV erstellte Hochrechnung kurz nach 16 Uhr aus. Die ARGE Wahlen verortet die SPÖ auf 39,6 Prozent, die Freiheitlichen auf 23,5 und die ÖVP auf 18,1. Das Team Kärnten mit Spitzenkandidat Gerhard Köfer kommt laut dieser Hochrechnung auf 10,2. Grüne (4,1) und NEOS (2,1) müssen bei einem Auszählungsgrad von 11,54 Prozent um den Einzug zittern.