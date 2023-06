SPÖ-Vorsitz: Die Problemlösung fängt jetzt erst an

Das Herz des Parteitags schlug für Andreas Babler, der Verstand entschied für Hans Peter Doskozil. In seiner ersten Rede als Parteivorsitzender bewies der neue Chef wenig Weitblick.

Geschafft: Hans Peter Doskozil steht an der Spitze der SPÖ.

Dass die Band, die während der Wahlpause beim Linzer SPÖ-Parteitag unter anderem den düsteren Hit "Bad Moon Rising" zum Besten gab, war - wir wollen es für die SPÖ hoffen - kein böses Omen. Und dennoch muss nach der Wahl Hans Peter Doskozils zum neuen Parteivorsitzenden konstatiert werden: Die SPÖ hat noch kein einziges Problem gelöst. Die Problemlösung in der Sozialdemokratie fängt jetzt erst so richtig an.