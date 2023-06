SPÖ-Vorsitz: Doskozil setzt sich gegen Babler durch

In seiner Rede danach bat Doskozil auch seinen Mitbewerber um den Parteivorsitz unter viel Applaus auf die Bühne und gab ihm mit auf den Weg: "Danke, Andi, dass du diesen Schritt gemacht hast. Ich verstehe das als Schritt des Aufeinander-Zugehens. Nur gemeinsam werden wir dieses Ziel, das wir uns vornehmen, nämlich stärkste Kraft im Land zu werden, schaffen." Doskozil sagte, er sei "überwältigt, und glaubt's mirs: Ich freu' mich irrsinnig innerlich. Aus tiefstem Herzen: Freundschaft und Glück auf der österreichischen Sozialdemokratie!"

Doskozil-Anhänger neben Babler-Fangemeinde

In den Stunden zuvor waren am Samstag die beiden Welten innerhalb der SPÖ im Linzer Design-Center geballt aufeinander getroffen. Die SPÖ in der Nussschale: Wer ist für Hans Peter Doskozil? Wer für Andreas Babler? So starr die Grenzen in den vergangenen Woche auch schienen, mitunter sind sie auch fließend. Ein Delegierter aus Wien etwa meinte: "Bei der Befragung war ich für den Babler. Aber heute wähle ich den Doskozil. Ich glaube, dass wir mit ihm eher die Chance haben, die Wahl zu gewinnen." Eine weitere Wiener Delegierte deklarierte sich hingegen klar für Babler: "Freiheit und rechts - das geht für mich nicht zusammen". Aber, fügte SPÖ-Bauernvertreter Michael Schwarzlmüller hinzu: "Egal was rauskommt: Das wichtigste ist, dass wir nachher geschlossen auftreten." Er äußerte damit die meist gehegte Hoffnung unter den mehr als 600 Delegierten an diesem sonnigen Samstag in Linz: Es müsse endlich Ruhe einkehren, in der Partei. Schluss mit Selbstbeschädigung, Schluss mit Streit. Und den Blick auf die nächste Wahl richten.

Grenzen nicht mehr ganz so starr erkennbar

Als die beiden Kontrahenten eintrafen, waren die Grenzen ebenso fließend. Doskozil wurde etwa vom Bezirksvorsteher von Wien-Donaustadt, Ernst Nevrivy, ebenso herzlich und mit Wangenkuss begrüßt, wie von seinen deklarierten Anhängern aus zahlreichen Bundesländern. Wien Bürgermeister Michael Ludwig ist bekanntlich kein Fan des burgenländischen Landeshauptmannes und seine Landesgruppe hatte sich nach der Niederlage von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bei der roten Basis-Befragung auf die Seite Bablers geschlagen. Wobei auch da in der Vorwoche die Grenzen nicht mehr so eindeutig waren.



Babler als Selfie-Star

Babler wiederum, der Popstar der Parteilinken, war der Selfie-Star. "Andi! Servas!", tönte es. Viele Delegierten wollten ein Foto mit ihm. Auch er wurde von Kameras umringt, eine Wortspende hier, eine da. Als er und Doskozil zusammentrafen, demonstrierte man zumindest Fairplay. Sie schüttelten einander demonstrativ die Hände, bevor der Parteitag startete und die beiden zu ihren je 45 Minuten dauernden Reden ansetzten.

Hans Peter Doskzil beschwor gleich am Anfang den Säulenheiligen der Sozialdemokratie, Bruno Kreisky. Er habe ein Bild von ihm im Büro hängen und habe sich oft gefragt: Was würde Kreisky wohl zu den Diskussionen innerhalb der SPÖ sagen? Dem Wahlergebnis? Viele Debatten hätte man wohl zu sehr in der Öffentlichkeit in der vergangenen Zeit geführt. "Aber die Debatte ist zu führen", sagte er. Die Debatte, welche Lösungen die SPÖ der Bevölkerung für ihre alltäglichen Probleme biete. Beim Umsetzen dieser Frage habe "in der Vergangenheit" zu oft nicht hingehaut. Die SPÖ müsse die Erwartungen des kleinen Mannes, der kleinen Frau, wieder erfüllen. Sie müssten spüren, "dass wir sie vertreten, dass wie ihren Interessen dienen", sagte er.