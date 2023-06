Andreas Babler ist neuer Chef der SPÖ. Der Traiskirchener Bürgermeister nahm das Amt an, nachdem eine Neuauszählung der Stimmen vom Parteitag in Linz seinen Sieg bestätigt hatte. Babler will der Partei Stolz und Würde zurückgeben. Die SPÖ müsse eine Partei sein, die sich vor nichts und niemanden fürchte. Das Comeback der Sozialdemokratie starte hier und heute. Im Herbst soll ein ordentlicher Parteitag stattfinden.

