SPÖ-Wechsel befeuert Neuwahlgerüchte

Ist Hans Peter Doskozil wirklich der "Schrecken" der ÖVP? Taktische Geplänkel vor der SPÖ-Kampfabstimmung am Samstag.

Strebt die ÖVP aus Angst vor einem SPÖ-Spitzenkandidaten Hans Peter Doskozil vorgezogene Neuwahlen an? Entsprechende Gerüchte machen im Vorfeld der Kampfabstimmung um den SPÖ-Vorsitz am Samstag die Runde.

Verbreitet werden die Gerüchte vom Doskozil-Lager in der SPÖ: Die ÖVP habe fix damit gerechnet, dass Pamela Rendi-Wagner das interne Rennen um den Parteivorsitz gewinnt, erklärt der niederösterreichische SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander. Nun, da ein Spitzenkandidat Doskozil drohe, sei in der ÖVP-Zentrale "Panik" ausgebrochen. "Sehr wahrscheinlich", so Zwander, werde es daher ...